TERNI Ci sono Comuni sotto i 15mila abitanti con un solo candidato in cui basta superare due quorum per essere eletto sindaco: il primo è il 40 per cento dei votanti, l'altro è il 50 per cento più uno di voti validi. In provincia di Perugia sono due i casi: Fossato di Vico dove il candidato è Lorenzo Polidori che alle 19 di ieri aveva già realizzato un'affluenza del 56,7 per cento, mentre l'altro è Costacciaro con il candidato Andrea Capponi già con il 59,6 per cento. La maggior parte dei casi però si registra nel ternano. Ad Arrone, la sfida contro l'affluenza il sindaco Fabio Di Gioia l'ha vinta ieri a mezzogiorno, quando la percentuale dei votanti era già arrivata oltre il 40 per cento. Alle 19 superava il 65. Un dato che è andato in crescendo per tutta la giornata, nonostante la campagna elettorale del candidato escluso dal Tar per errore nella presentazione delle firme, Tomas Nardini, che cercato di convincere gli arronesi ad annulare la scheda. Ora si aspetta l'apertura delle urne. Solo così la sfida in solitaria del sindaco uscente Di Gioia (centrosinistra) non si trasformerà in una debacle per Arrone, visto lo spettro del commissariamento qualora non si dovesse superare il paletto dei voti validi. Anche Ficulle (54,33) e Monteleone d'Orvieto (64,27), con Gianluigi Maravalle e Paolo Garofani devono aspettare lo scrutinio delle schede mentre Alessandro Dimiziani di Lugnano in Teverina, sta già spolverando la fascia tricolore perchè nel comune c'è un accordo con il centrosinistra.

Affluenza alta anche a Montefranco dove la sfida tra la sindaca uscente Rachele Taccalozzi (centrosinistra) e Antonello Sinibaldi (centrodestra) si è fatta frizzante nelle ultime giornate. «Intensa» per dirla con le parole della prima cittadina che ieri nel tardo pomeriggio ancora non aveva votato. «È ormai tradizione: voto in serata. È stato così ogni volta che ho vinto. Un po' per scaramanzia e un pò per tradizione andrò a votare più tardi. Il clima è sereno, anche se dovremo fare più di una puntualizzazione per quanto accaduto in uno dei due seggi. Non voglio aggiungere altro ma quello che è successo non va bene», dice la sindaca Taccalozzi che va a caccia del tris. Prova a del terzo mandato anche per il primo cittadino di Polino, Remigio Venanzi (centrodestra), che deve vedersela con i candidati di centrosinistra, Gabriele Matteucci, e di Alternativa Popolare, Saverio Matteucci. «L'affluenza è molto alta alle 17 avevano votato 74 persone su 177 aventi diritto. Il clima è sereno personalmente ho votato sabato».Antonio Tacconi, imprenditore sangeminese ha onorato la sua discesa in politica - candidato come indipendente per la Lega alle Europee - comportandosi come un politico vecchio stampo: ha visitato uno per uno i seggi elettorali di Terni, salutando tutti gli scrutatori. Il seggio di via Mazzini ne pomeriggio registrava un piccolo record: avevano già votato la metà degli iscritti complice anche il fatto che si tratta di un seggio che non ha barriere architettoniche, quindi molte persone disabili sono state dirottate a votare lì. E sempre al seggio di via Mazzini hanno votato l'assessore allo sport del comune di Terni Marco Schenardi e il candidato sindaco per il centrodestra a Guardea Alfredo De Sio. Nessuno dei due, però, ha potuto votare per se stesso perchè Schenardi è candidato alle Europee per la circoscrizione di Nord Est mentre De Sio, appunto, per il comune di Guardea.Aurora Provantini