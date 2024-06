Sindaci, proiezioni a Perugia: testa a testa Ferdinandi-Scoccia. Ecco i primi cittadini già eletti

PERUGIA - Nella prima proiezione per le comunali di Perugia, Vittoria Ferdinandi del centrosinistra è al 49,8%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 47,3%. Segue Massimo Monni all'1,6%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 9%.

Dati ufficiali per la città di Perugia.

16.35. Con lo spoglio concluso in 5 sezioni su 159. Scoccia: 50,32%, Ferdinandi 48,72.

Prima sindaca ufficialmente eletta in Umbria in questa tornata elettorale. E' Agnese Benedetti confermata a Vallo di Nera con il 97,74 per cento dei consensi. Benedetti, con la lista Continuare per crescere, ha ottenuto 173 voti. Fulvio Carlo Maiorca, Forza nuova - Afp, ha avuto quattro voti, pari al 2,26 per cento.

Altri sindaci eletti nei Comuni sotto a 5mila abitanti sono: a Montone Mirco RInaldi, e a Sellano Attilio Gubbiotti. A Lisciano Niccone eletto Gianluca Moscioni.

In provincia di Terni, eletti sindaco Giovanni Ciardo ad Alviano, Fabio Di Gioia ad Arrone, Simone Barbanera a Fabro, Giampiero Lattanzi a Guardea, Alessandro Dimiziani a Lugnano in Teverina, Sebastiano Caravaggi a Montegabbione, Paolo Garofani a Monteleone D'Orvieto, Stefano Paoluzzi a Penna in Teverina, Marco Conticelli a Porano e Marsilio Marinelli a San Venanzo.