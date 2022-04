Simone Pampanelli nuovo segretario provinciale Cgil Perugia

PERUGIA - Simone Pampanelli è il nuovo segretario generale della Cgil di Perugia. L'elezione è avvenuta

a Foligno, al termine dell'assemblea generale della Camera del Lavoro provinciale, alla quale ha partecipato anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil nazionale. Pampanelli subentra a Filippo Ciavaglia, che è stato chiamato a Roma per un incarico nel dipartimento internazionale della Cgil. Pampanelli, 45 anni, è stato eletto con

60 voti favorevoli, sette contrari, nove astenuti e due schede bianche.

Perugino, Pampanelli ha iniziato a lavorare giovanissimo come fabbro artigiano in un'azienda metalmeccanica. Poi varie esperienze di lavoro precario e discontinuo tra Perugina, Poligrafico e altre aziende umbre. La successiva

esperienza come co.co.co nel pubblico impiego lo porta ad entrare nel Nidil Cgil, il sindacato dei lavoratori atipici e

precari, del quale assumerà poi la guida. Successivamente entra nella segreteria della Fiom Cgil di Perugia, della quale assume la guida dal 2018. «Nella mia storia personale - ha detto il neoeletto segretario - ho sempre cercato di costruire, unire e valorizzare le differenze e il pluralismo. Per rappresentare un mondo del lavoro sempre più complesso e articolato, anche nel nostro territorio, serve un sindacato altrettanto aperto e plurale».

Presente all'assemblea provinciale svolta a Foligno anche il segretario Maurizio Landini, che ha voluto rimarcare il punto di vista del sindacato sull'aumento dei prezzi: «L'aumento dei prezzi e dell'inflazione sta determinando una situazione inaccettabile e noi abbiamo chiesto al governo di intervenire che vuol dire fare dei provvedimenti che mettano, nei prossimi mesi, più soldi nelle tasche dei pensionati, dei lavoratori e delle partite Iva, occorre anche fare un'operazione di recupero delle risorse là dove sono e penso agli extraprofitti, ma anche a uno scostamento

di bilancio per impedire che questa crisi pesi due volte sulle stesse persone», ha aggiunto Landini.