Simone Longarini a Terni per vedere la partita: «Ma non sono qui per ricomprare la squadra...»

Simone Longarini, l'ex presidente della Ternana, è oggi al Liberati per vedere la partita contro il Parma. La domanda viene spontanea ed è anche lecita dopo l'annuncio di Stefano Bandecchi che ha messo la squadra in vendita: «E' venuto qui per ricomprarsi la Ternana?»

Longarini, però risponde negativamente: «Sono venuto qui per far vedere a mio figlio il Parma, è un tifoso di Buffon».

La sua presenza, però, fa discutere e incuriosisce i tifosi, anche perchè i rapporti con Bandecchi sono sempre stati buoni.