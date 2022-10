Simone Faggioli vince la 49a Cronoscalata della Castellana di Orvieto. Appuntamento all'edizione del 50simo

Simone Faggioli su Norma M 20 Fc Zytek ha vinto la 49a Cronoscalata della Castellana di Orvieto. Il fiorentino della Best Lap, 16 volte tricolore e 13 volte campione europeo, bissando il successo della edizione 2021, ha ottenuto tempi fotocopia nelle due salite di gara in 2’47”95 e 2’47”83, sfiorando addirittura il record per agguantare il secondo successo sui tecnici 6.190 metri che da San Giorgio arrivano fino a Colonnetta di Prodo.

«Ho cercato addirittura di abbassare il tempo poiché ho visto che si poteva ottenere qualcosa di più – le parole del vincitore a fine gara - purtroppo in entrambe le salite ci sono stati degli elementi di disturbo, come le bandiere per lo stop di Vacca nella prima - ha sottolineato Faggioli - ero curioso di scoprire la differenza con la 4x4 usata l’anno scorso ed è stato un ottimo esordio, come la conferma di questa edizione. Un’ottima organizzazione ed un percorso esaltante».

Un trionfo non solo di Simone Faggioli, ma di tutta la manifestazione che, alla vigilia della edizione del 50° ha confermato tutto il proprio appeal e non solo tra gli appassionati.

Sul podio con grande determinazione è salito anche l’abruzzese di Drepanum Corse, Stefano Di Fulvio, su Osella Pa 30, terzo con una grande prova di inossidabile bravura il ragusano Franco Caruso al volante della Nova Proto Np 01-2. A consegnare i premi la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, con lei Luciano Carboni, presidente dell’associazione a capo dell’organizzazione, il fiduciario Aci Sport Umbria, Federico Giulivi, e il presidente Aci Terni, Giorgio Natali.

Sfortunati protagonisti invece sia il pilota di casa Michele Fattorini su Wolf Gb 08, tradito da un guasto in gara 2, sia l’eugubino Gianni Urbani su Osella Pa 21, fermato da un testacoda. Anche le super car del gruppo Gt hanno regalato travolgenti emozioni tra il padovano vincitore Roberto Ragazzi su Ferrari 488 e Matteo Moratelli sulla Lamborghini Gallardo.

In Coppa Dame successo per Gabriella Pedroni su Mitsubishi Lancer Evolution, davanti a Deborah Broccolini e Annamaria Fumo entrambe su Mini Cooper S. Tra le Auto Storiche, dopo una appassionante gara ha vinto il lucano Antonio Lavieri su Martini Mk32 Bmw contro il sempre energico fiorentino Giuliano Peroni su Osella Pa 8/9 Bmw.

Ancora una presenza da mattatore per Denny Zardo nell’elettrizzante Racing Start Plus Cup dove ha vinto entrambe le gare della sua estemporanea sulla Hyundai i30, con cui ha contenuto tutti, anche il detentore del Trofeo Italiano di gruppo Angelo Marino, il campano della Speed Motor sulla Seat Leon Cupra si è assicurato il primato in Tivm.

«Un'edizione che è già storia con il record di iscritti – il saluto della sindaca Tardani in chiusura di manifestazione - complimenti ai piloti in gara per lo spettacolo e grazie a tutti coloro che hanno reso possibili le emozioni di questa Cronoscalata della Castellana Orvieto numero 49. Appuntamento al prossimo anno per il 50esimo anniversario!»