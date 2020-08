Silvia Bernardini si dimette da assessore del Comune di Narni. Correrà alle prossime elezioni per diventare sindaco di Ussita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI L’assessora del Comune di Narni Silvia Bernardini si è dimessa: non è stata una questione politica ma solo un “ritorno a casa” dal momento che correrà per diventare sindaco di Ussita che è anche il suo paese d’origine. Per la verità aveva già ricoperto quella carica di primo cittadino ed ora, al seguito di una lista civica tenta una nuova esperienza. Per adesso ha semplicemente rimesso le deleghe nelle mani del sindaco Francesco De Rebotti, il quale non si è ancora confrontato con la maggioranza che lo sostiene per parlare di una sostituzione. Potrebbe anche verificarsi una parcellizzazione delle deleghe tra gli assessori esistenti senza provvedere ad una surroga. Ma si vedrà nei prossimi giorni, considerando che per il fatto delle pari opportunità, la carica toccherà ad una donna. Silvia Bernardini ha già avvisato tutti i membri della giunta comunale delle sue decisioni.