Silvano Fiorucci torna sulla panchina dell'Orvietana. Su di lui punta tutto la società biancorossa

Per la quarta volta Silvano Fiorucci viene chiamato sulla panchina dell’Orvietana da Roberto Biagioli: era successo diversi anni fa, sempre in Serie D, quando il tecnico tifernate intervenne nelle ultime giornate di campionato trascinando l’Orvietana in entrambi i casi dagli ultimi posti della classifica fino a due salvezze tutt’altro che scontate.

Poi Fiorucci era stato richiamato in Eccellenza nel 2018/19 e confermato la stagione successiva quando il Covid non consentì all’Orvietana di terminare un campionato che la vedeva al quinto posto, non lontana dal primato. Ed ora ecco di nuovo la soluzione Fiorucci per questo complicato inizio di torneo.

Fiorucci ha accettato subito, queste le sue parole: «E' raro nel calcio essere richiamati per 4 volte nello stesso posto, questo significa che il rapporto, prima umano che sportivo, con Orvieto e con l’Orvietana è saldissimo. Mi dispiace solo che questa situazione si sia venuta a creare a danno di due persone che conosco bene, Alvaro Arcipreti è un ottimo direttore, Ciccone lo ho avuto per due anni come calciatore e per altrettanti come mio vice allenatore, è uno che ci sa fare. Ma il calcio è questo».

Nei prossimi giorni sarà definito anche il resto dello staff tecnico.

(Nella foto da sinistra il vice presidente Antonio Di Natale, Silvano Fiorucci e il presidente Roberto Biagioli)