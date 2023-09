Terni. Sii, nomine tra Pd e Ap: prime prove per l'intesa

POLITICA

Il Pd apre a Bandecchi sulle nomine alla guida del Sii, oggi a trazione centrodestra. Nei giorni scorsi non erano mancati segnali di avvicinamento, da parte del sindaco, che in occasione di un consiglio comunale disse apertamente di essere pronto a fare un accordo con il Pd, ma anche del vicesindaco Corridore più recentemente, con l'accento posto sui rapporti in crisi all'interno del Sii tra la parte politica e quella manageriale. Il cerchio si è chiuso ieri con il Pd che è uscito pubblicamente allo scoperto per tendere una mano a Bandecchi, che in questo momento è colui che darà le carte nell'ambito della partite per la nomine del Sii, in particolare per quello che riguarda il presidente, carica oggi ricoperta dall'avvocato Carlo Orsini, storico esponente della destra ternana oggi in FdI.

LA NOTA

«I sindaci del partito democratico ternano - si legge in una nota - intendono promuovere e proporre una rappresentanza del cda». In sostanza, si propone un accordo politico al partito di maggioranza che guida il Comune di Terni, quello che ha più voce in capitolo nella composizione del nuovo cda. E per Alternativa Popolare l'accordo sul presidente potrebbe chiudersi sul nome di Lorenzo Filippetti, oggi coordinatore provinciale di Ap, con un passato nel cda delle Farmacie Ternana su indicazione dell'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo. I sottoscrittori dell'apertura a Badecchi sono: Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, Fabio Di Gioia (Arrone), Damiano Bernardini (Baschi), Francesco Filipponi (capogruppo Pd Terni), Federico Gori (Montecchio), Giampiero Lattanzi (Guardea), Sauri Basili (Allerona), Valentino Filippetti (Parrano), Luciano Conti (Avigliano Umbro), Daniele Longaroni (Castel Viscardo), Stefano Paoluzzi (Penna in Teverina), Martina Mescolini (capogruppo Pd Orvieto).



