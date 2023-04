"Sight for kids", alla Rataplan primo screening per l'ambliopia

TERNI Grazie all'azione dei club San Gemini-Terni dei Naharti, Terni Host, Terni San Valentino e Terni Interamna, in accordo con l'assessorato alla scuola del Comune, le scuole per l'infanzia hanno la possibilità di effettuare un test di screening per prevenire l'ambliopia, comunemente chiamata "occhio pigro". Un attività di prevenzione alla quale stanno partecipando anche gli allievi dell'"Istituto Statale di Ottica Casagrande-Cesi", l'unico presente in Umbria e e con il coordinamento del presidente di zona Carlo Viola, dell'ottico Loris Antonelli e dell'ortottista Carlotta Busatti, che ha seguito passo passo il primo screening eseguito nei bambini dall'età compresa tra i 3 e i 6 anni alla scuola Rataplan di via Narni: «Lo screening è stato effettuato dice Carlotta Busatti - attraverso autorefrattometro portatile per valutare eventuali vizi refrattivi, esame del visus con ottotipo, test ortottici per la motilità oculare e per la stereopsi, si sono rilevati ben diciannove pazienti che hanno evidenziato elementi anomali da approfondire con una visita oculistica». Presenti durante le visite le dipendenti della direzione Istruzione del Comune Chiara Grasselli e Ines Marina Rosa: «Il progetto relativo alla collaborazione tra l'assessorato alla scuola e servizi educativi e Lions club international - dicono dal Comune - riguardante la prevenzione all'ambliopia ha dato la possibilità alle scuole dell'infanzia comunali di Terni di aderire a questa proposta che ha riscontrato una grande adesione da parte delle famiglie, ben 60 i bambini accompagnati dai genitori che sono stati accolte nelle tre giornate a loro dedicate, presso la scuola dell'infanzia Rataplan, nella quale era stato riservato uno spazio a loro dedicato per questa iniziativa dove era stato tutto predisposto per accogliere al meglio i bambini stessi». I club Lions hanno accompagnato i test di screening ad un'attività di raccolta di occhiali usati, da vista e da sole, che le famiglie dei bambini vorranno donare al centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, il quale li distribuisce a più di 1.600.000 persone in 71 paesi del mondo.