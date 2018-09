Alla guida senza patente e con la polizza scaduta: Perugia, strade come una giungla

PERUGIA - Magari mancano i soldi per rinnovare le coperture assicurative, o magari si pensa non sia una cosa importante e si ignora che è prevista obbligatoriamente dalla legge per guidare una macchina. Oppure si pensa che ci si possa mettere al volante di un mezzo senza patente. Oppure ancora, infine, che il fatto che una macchina sia sottoposta a sequestro amministrativo non sia alla fine un fatto così decisivo: di certo c'è che tanti sono gli automobilisti fuorilegge in giro per le strade di Perugia. E che per questo rappresentano un pericolo non solo per se stessi ma anche per gli altri.



Sono bastate poche ore alla polizia per trovarne, nel corso di specifici controlli disposti dal questore Giuseppe Bisogno, ben dodici al volante in palese violazione del codice della strada: otto senza assicurazione, tre senza mai aver conseguito la patente e uno con un'auto sottoposta a fermo amministrativo. Tutti sono stati sanzionati, con le auto sequestrate o poste di nuovo sotto sequestro, ma il problema resta: le strade, se i dati sono questi, sembrano assomigliare a una giungla.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



