PERUGIA - Sicurezza alimentare: i controlli da parte dei carabinieri del Nas per garantire la massima regolarità sono continui, ed ecco due centri commerciali finire nel mirino dei militari perugini.



Il Nas di Perugia, infatti, a seguito di alcuni controlli compiuti all'interno dei centri commerciali della provincia umbra, ha effettuato il sequestro sanitario amministrativo, con conseguente chiusura, di un'area di stoccaggio di prodotti ortofrutticoli, per un valore stimato di circa 80mila euro, in quanto invasa dai topi.



Inoltre all'interno di un ristorante sono stati sequestrati 30 chili circa di alimenti scaduti, immediatamente distrutti, per un valore di svariate migliaia di euro di sanzioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA