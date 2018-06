Si torna a ballare il tango all'ombra del Duomo

di Vincenzo Carducci

ORVIETO - Si torna a ballare il tango in piazza Duomo. Dal 29 giugno al primo luglio la seconda edizione di "Orvieto Tango Festival", la manifestazione dedicata agli appassionati del ballo argentino che ormai da dieci anni gira l'Umbria e dopo aver toccato le città di Todi, Perugia e Spoleto ora negli ultimi due anni ha trovato la sua location ideale sulla Rupe. Uno degli eventi che, in controtendenza, è "sopravvissuto" alla fuga di manifestazioni da Orvieto alla quale si è assistito negli ultimi mesi. "Serve un po' di tigna, bisogna essere determinati e non scoraggiarsi di fronte al primo, secondo, terzo e anche quarto ostacolo che può arrivare", ci scherza su Paolo Selmi, direttore artistico della manifestazione organizzata da Officine Creative Orvietane che quest'anno ha spalmato il Tango Festival su quattro momenti dell'anno, uno che si è tenuto a febbraio per il Carnevale, quello che si aprirà a giugno e due successivi in autunno e in inverno. "Il Tango Festival di giugno si articolerà su tre giorni anziché su quattro come lo era stato lo scorso anno - dice - e non sarà soltanto danza ma avrà in programma anche giornate di studio e workshop. Il 20% dei tangheri che hanno partecipato lo scorso anno erano stranieri che hanno visitato per la prima volta l'Umbria e Orvieto e ci piace l'idea di questa forma di turismo esperienziale che aiuta a promuovere il territorio. Quest'anno puntiamo a superare le circa 700 presenze dell'edizione 2017 che secondo le stime fatte dall'associazione Orvieto per tutti, che collabora alla promozione dell'evento, hanno generato un flusso economico di circa 80.000 euro nei giorni della manifestazione".



IL PROGRAMMA Piazza Duomo non sarà la sola location del Tango Festival che per tre giorni farà di Orvieto una grande pista da ballo. La milonga in tutte le sue varianti sarà la protagonista assoluta dove i tangheri di tutto il Mondo daranno prova della loro abilità esibendosi tra Palazzo del Popolo e piazza del Duomo. Il cartellone, patrocinato da Regione Umbria, Comune di Orvieto, Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto e Camera di commercio di Terni, prevede tra le special guest stars i campioni italiani di tango da pista 2018, Riccardo Pagni e Giulia del Porro, che si esibiranno, in piazza del Duomo, durante la serata conclusiva. Diversi i maestri conosciuti a livello nazionale ed internazionale che animeranno “Orvieto tango festival” con le loro ronda e workshop: Alberto Colombo e Celine Ruiz, Gustavo Rosas e Gisela Paula Natoli, Eloy Octavio Souto e Laura Elizondo e Rodrigo Fonti e Majo Martirena. Protagonista delle serate naturalmente sarà anche la musica con l’orchestra Hyperion ensemble e le musicalizadores Patty Galvani, Radu e Stefania Panucci.



VINCENTI: VOGLIAMO FARE DI PIU' PER GLI EVENTI La manifestazione riceverà dal Comune di Orvieto un contributo di 4.800 euro a fronte di un costo di circa 60mila euro. Sul piatto degli eventi, con il recente bando per l'erogazione dei contributi economici, l'amministrazione ha messo appena 34mila euro, una cifra troppo modesta per una città a forte vocazione turistica. "Quando ci siamo insediati il Comune era semifallito e non erogava contributi a nessuno - ha detto in conferenza stampa l'assessore al Turismo, Andrea Vincenti, che continua a fare le veci di quello ai Grandi eventi - ora siamo ripartiti e la fetta da destinare agli eventi dovrebbe gradualmente aumentare. Gli eventi sono importanti ma dobbiamo spendere bene i soldi, l'obiettivo è fare il prossimo bando entro l'anno per le manifestazioni del 2019. E' vero che quest'anno tante manifestazioni sono andate via ma altre sono arrivate e alla fine il saldo, anche in termine di qualità, sarà nettamente migliore".





