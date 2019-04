Si toglie la vita ex assessore comunale di Orvieto, aveva 67 anni

Ultimo aggiornamento: 19:06

ORVIETO - E' stato trovato ieri pomeriggio senza vita, impiccato nel giardino della sua casa di Perugia, l'architetto Leonardo Brugiotti, ex assessore del Comune di Orvieto, città nella quale era nato 67 anni fa. Ignote le cause del gesto. «La solitudine. Il male del secolo. Eri solo, te ne sei andato solo e in un modo che non posso condividere. Se solo immagino la solitudine e lo scorrere dei secondi che hanno accompagnato quel gesto, non riesco a trattenermi dallo sconforto né dalle lacrime», scrive su Facebook Cristina Calcagni che aveva condiviso con Brugiotti l'esperienza di amministratore nella Giunta Concina nel 2009. Da quella squadra, nella quale si occupava di Lavori pubblici e Urbanistica, Brugiotti era stato allontanato nel febbraio 2013 dopo una querelle personale con lo stesso sindaco. «Malgrado tutto c'era stata una buona collaborazione. E' una giornata molto triste», lo ricorda Concina.