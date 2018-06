TERNI Espulso dall’Italia, era tornato in Albania, si era sposato e aveva preso il cognome della moglie per poi tonare a Terni. Ma è stato fermato dai carabineiri e emsso ai agli arresti domiciliari.

E’ stato infatti sorpreso nei pressi del parco Le Grazie insieme ad un italiano

Il volto dello straniero risultava familiare ai militari che, spinti dall’intuito e dalla loro esperienza di strada, decidevano quindi di approfondire gli accertamenti accompagnando l’uomo in caserma per procedere al suo fotosegnalamento.

Il risultato del controllo delle impronte digitali dell’albanese confermava i sospetti in quanto l’uomo, che ritornato in patria contraendo matrimonio aveva, come consentito dalla legge del paese d’origine, cambiato cognome, con le vecchie generalità risultava gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina. Lo straniero con il “nome originario” aveva soprattutto a suo carico un decreto di espulsione effettiva dal territorio nazionale, avendo lo stesso presentato un’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale respinta, in base al quale veniva tratto immediatamente in arresto per aver fatto rientro illegale in Italia.

Sabato 2 Giugno 2018



