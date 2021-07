Si gira a Orvieto il video clip di "Dove sei". L’orchestra Gianfranco Foscoli sul set cinematografico

Giovedì 1 Luglio 2021, 08:30

A chi fosse capitato di percorrere le vie del centro storico di Orvieto in questi giorni di fine giugno, sarà saltata subito all’occhio una inedita e piacevole attività di ripresa cinematografica. In questi giorni infatti, la città di Orvieto è stata scelta dalla Gianfranco Foscoli production che ha condotto sulle rupe le riprese cinematografiche del videoclip girato sul nuovo brano “Dove Sei”.

Il brano, scritto dall’artista umbro, prodotto dalle edizioni musicali leader in Italia, le Edizioni Bagutti, rientra nel nuovo lavoro discografico del Foscoli. Lo stesso, che ha già conseguito importanti successi discografici negli USA, in America Latina e nei Caraibi, ha condotto in prima persona la regia delle riprese video, la cui uscita è attesa nella prima metà di luglio.

Nel videoclip si narra la storia d’amore tra due splendidi ragazzi, il cantante dell’orchestra Marco Pettinari e la modella Vanessa Zanella. La coppia, ripresa lungo le vie del centro ed ai piedi del Duomo, ha recitato sotto l’attenzione di turisti e cittadini compiaciuti. Nelle riprese sono state coinvolte, alcune storiche attività commerciali di Orvieto, quale omaggio alla città da parte dell’artista e del produttore discografico.

Le riprese sono culminate con la presenza scenica di tutta l'orchestra, domenica 27 giugno, alla presenza della sindaca, Roberta Tardani, sulla gradinata della Colleggiata dei Santi Andrea e Bartolomeo, dove lo stesso Maestro Gianfranco Foscoli si è esibito alla tastiera di un pianoforte a coda bianco.