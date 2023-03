Si getta dal ponte sul Lago di Corbara, salvato da elisoccorso e dai Vigili del Fuoco di Orvieto

E' stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco di Orvieto, con l'ausilio di una eliambulanza del 118, un uomo, un sessantenne, che nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 29 marzo avrebbe tentato il suicidio gettandosi da un ponte lungo la statale 448 Baschi -Todi nelle acque del Lago di Corbara.

I Vigili del distaccamento di Orvieto sono intervenuti con i Carabinieri della Compagnia di Orvieto, i sanitari del 118 e personale della Protezione Civile allertati da una chiamata. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l'allerta era scattata per il soccorso ad una persona che rischiava di affogare.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno calato in acqua un gommone scendendo fino a riva e seguendo un sentiero. Determinante la decisione di uno dei Vigili di tuffarsi in acqua riuscendo così a raggiungere più velocemente e ad afferrare l'uomo trascinadolo a riva dove è stato affidato alle cure dei sanitari.



L'elisoccorso del 118 ha poi trasferito in ospedale il sessantenne.