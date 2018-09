TERNI Un viterbese di origine, ma domiciliato a Terni, è stato fermato da una pattuglia della Volante per un normale controllo; alla vista di una mano sanguinante, gli agenti hanno chiesto cosa fosse successo e l’uomo ha dichiarato di essere stato ferito da uno straniero che impugnava un’arma da taglio. I successivi accertamenti della Polizia di Stato hanno invece appurato che il 41enne si era ferito da solo in casa mentre apriva una scatoletta di tonno e che aveva raccontato la storia dello straniero per tentare di eludere il controllo, dato che era già stato segnalato per guida in stato di ebbrezza. E’ stato denunciato per simulazione di reato. Una ternana di 47 anni è stata denunciata per lesioni aggravate per aver colpito un conoscente con una bottiglia di birra. La donna, con precedenti di polizia, ha visto l’uomo per strada, lo ha seguito fino a quando non l’ha raggiunto e colpito; l’uomo ha chiamato il 113 e agli agenti che le hanno chiesto spiegazioni del suo gesto, la donna ha detto che il conoscente le aveva rubato un giaccone, nella circostanza, la donna aveva già accusato in precedenza altre due persone.

Gioved├Č 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA