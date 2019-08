© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI Regalo di compleanno speciale per, Giovanni, un bimbo narnese che dalla nascita combatte contro la Sma, protagonista di una gara di solidarietà che da un anno coinvolge associazioni, istituzioni e privati: lunedì, in occasione del suo sesto compleanno, riceverà un camper usato che, con le opportune modifiche e le strumentazioniindispensabili per la sua malattia, gli consentirà in sicurezzagli spostamenti necessari alle cure. Quasi 26 mila i fondi raccolti per la causa «Soli Mai Amore» promossa da Arciragazzi Narni. Tra le tante iniziative che si sono svolte la cena di beneficenza organizzata dalla commissione pari opportunità del Comune di Narni, l'associazione Minerva, il Cesvol, NarniInsieme, NarnIncentro in collaborazione con il Comune di Narni e l'assessore ai servizi sociali, Silvia Tiberti, l'ente corsa all'anello, i terzieri Mezule, Fraporta e Santa Maria, il Centro diurno «Si può fare» csm Narni, la Cipss cooperativa sociale ed alcuni commercianti e produttori di Narni e Narni scalo. Una cifra consistente è arrivata anche dall'associazione I Pagliacci. La consegna del camper è in programma alle 21 al parco dei Pini di Narni scalo.