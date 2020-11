Shopping di Natale. A Orvieto parcheggio gratis dalle 16 alle 22 fino al 24 dicembre

ORVIETO Agevolare l'accesso alla città di Orvieto e lo shopping di Natale, specie nel centro storico. Va in questo senso il provvedimento deciso dalla giunta Tardani che istituisce la gratuità dei parcheggi di superficie a pagamento (strisce blu) tutti i giorni da oggi, venerdì 13 novembre fino al 24 dicembre, dalle 16 alle 22.

"Il provvedimento - spiega l’assessore alla Mobilità, Gianluca Luciani – nasce dalla volontà di venire incontro alle esigenze dei consumatori e degli operatori commerciali in un momento particolarmente difficile. Tutta la città ma in particolare il centro storico, a causa della flessione dei flussi turistici dovuta alle limitazioni negli spostamenti, soffre particolarmente la crisi economica che è derivata dall’emergenza sanitaria da Covid-19”.

“L’iniziativa – aggiunge - potrà inoltre agevolare il rispetto delle norme nazionali e regionali contro gli assembramenti. I consumatori potranno organizzare meglio i loro acquisti in vista del Natale distribuendoli in un periodo temporale più lungo rispetto a quello a ridosso delle festività, evitando le attese per entrare nei negozi e soprattutto senza sostenere il costo dei parcheggi”.

“Si tratta di un contributo dell’amministrazione comunale per sostenere l’economia cittadina in questo difficile contesto con l’auspicio che anche gli orvietani possano così riscoprire il piacere dello shopping natalizio negli esercizi commerciali della loro città in piena sicurezza e tranquillità”.

In merito a questo provvedimento, durante il consiglio comunale di venerdì 13 novembre, il consigliere comunale Umberto Garbini (anche presidente dell'assise cittadina) ha inoltre chiesto di estendere la gratuità della sosta anche di mattina nella fascia oraria 11-13. La sindaca Tardani ha dichiarato che al momento questo non è previsto ma si potrà valutare tale esigenza in futuro.

