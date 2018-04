AVELLINO Sgominata dai carabinieri della compagnia di Montella (Avellino) una banda dedita da tempo ai furti di trattori agricoli, che dopo essere stati riverniciati venivano rivenduti in Alta Irpinia ma anche nelle province di Salerno e Viterbo e in quelle di Terni e Grosseto, dove si trovavano altrettante basi operative. A capo della organizzazione una donna e suo marito, entrambi di Montella (Avellino) che sono stati arrestati. Per altre due persone sono stati disposti gli arresti domiciliari e per un'altra l'obbligo di dimora. Altre quattro sono indagate a piede libero. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati dal comandante provinciale dei Carabinieri, Massimo Cagnazzo. Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Avellino, Fabio Massimo Del Mauro, vennero avviate nel 2017 che hanno fatto emergere un gruppo altamente specializzato nei furti di attrezzi agricoli e soprattutto di trattori. Il capo riconosciuto della organizzazione era la donna, che organizzava i colpi da compiere utilizzando spesso la messaggistica WhatsApp per comunicare con i complici. Cinque trattori rubati e non ancora venduti, sono stati recuperati dai carabinieri mentre le altre attrezzature agricole frutto dei furti sono state devolute ad organizzazioni e cooperative agricole solidali.

Venerdì 6 Aprile 2018



