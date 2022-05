Sfregio al Duomo di Orvieto: vernice sul travertino della parete esterna laterale

Sfregio nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 maggio al Duomo di Orvieto.

Sulla parete esterna destra, sul lato esterno della Cappella del Signorelli, nelle prime ore della mattina è stata notata una scritta tracciata con vernice o spray verde su sfondo bianco.

Immediato l'intervento di una squadra tecnica dell'Opera del Duomo che, tramite l'utilizzo di un solvente, ha provato a intervenire su una lettera della scritta.

L'intervento, però, a quanto si apprende non avrebbe sortito l'effetto sperato quindi si è in attesa di ulteriori decisioni in merito al restauro da effettuare sulla porzione di travertino interessata dalla scritta.

Del gesto è stata subito informata la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani.

Si spera, inoltre, che maggiori dettagli sull'autore, o sugli autori, del gesto possano arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere posizionate sul palazzo dell'Opera del Duomo e su quello della Curia Vescovile.

