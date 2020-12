Sfondata la vetrata della pasticceria Merendoni, in centro storico a Foligno. Incidente o atto vandalico?

FOLIGNO - Sfondata una vetrata della storica pasticceria di Foligno, Merendoni, che si trova nel centro storico cittadino. Il fatto è accaduto intorno alle 19.30 di mercoledì. Non è chiaro se si tratti di un incidente o di un atto vandalico. Dalle prime verifiche sembrerebbe che dall'interno dei locali non manchi nulla. L'unica certezza è che chi ha rotto quella vetrata al momento resta ignoto. A pulire “i cocci” ci hanno pensato Sergio Merendoni, il titolare della pasticceria, e suo figlio Tommaso anima del locale di famiglia insieme alla sorella Camilla. Tommaso Merendoni ha riassunto in un post su Facebook l'accaduto. «Ci è stato sfondato - scrive - il vetro della nostra Pasticceria. Non ci hanno preso nulla, sembrerebbe. Non so se si sia trattato di un atto vandalico, intimidatorio, errata percezione della realtà, vigliaccheria, o semplicemente qualcuno si è appoggiato / è stato spinto e ha sbattuto contro il vetro provocandone la rottura. Sono, anzi siamo, sempre pronti a pensare al meglio e che questo sia stato sicuramente un incidente fortuito. Figuratevi: abbiamo da poco messo una struttura esterna ed i nostri tavoli e le nostre sedie sono sempre a disposizione di tutti anche quando siamo chiusi. Ci fidiamo sempre degli altri, proprio perché noi non faremmo mai qualche atto sgarbato verso altri o altre attività. Se qualcuno ci cerca, siamo qui. Se qualcuno ha visto qualcosa o si è reso protagonista di questo triste gesto, noi siamo qui. Domani tanto siamo chiusi come ogni giovedì, e il vetro si rimette su».

