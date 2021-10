Sfiduciato il sindaco di Valtopina Lodovico Baldini. Mozione presentata da tre consiglieri di maggioranza e uno dell'opposizione

Martedì 26 Ottobre 2021, 23:20 - Ultimo aggiornamento: 23:25

VALTOPINA - Dalle 21.30 di martedì Lodovico Baldini non è più sindaco di Valtopina. È stata infatti approvata la mozione di sfiducia firmata da tre consiglieri di maggioranza, tra i quali un ex assessore, ed uno di opposizione. Un seduta consiliare durata quasi 2 ore e mezza quasi del tutto monopolizzate dall’atto con cui si chiedeva di votare la sfiducia al primi cittadino. Il Consiglio comunale, con 6 voti favorevoli e 5 contrari, ha approvato la mozione di sfiducia presentata da Gabriele Coccia, Graziano Coccia, Giammarco Scapeccia e Vittorio Vetturani. “Il Comune – ha commentato Baldini - sarà commissariato: gli uffici trasmetteranno gli atti al Prefetto, il consiglio comunale verrà sciolto e verrà nominato un Commissario per la gestione dell’ordinaria amministrazione e per traghettare l’Ente verso le prossime elezioni comunali. Sono molto rammaricato, umanamente soprattutto: un Comune sano non merita di essere commissariato!”. Una sfiducia che arriva a pochi mesi dal ritorno alle urne e che racconta di una profonda spaccattura interna alla maggioranza consiliare.