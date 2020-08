Sfida del centro di Perugia, gli eventi fanno breccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida del centro, gli eventi fanno brecciaPerugia, nonostante tutto, come meta per una vacanza. Impossibile non incontrare i turisti che, soprattutto la mattina, percorrono le vie dell’acropoli alla ricerca del vicolo perfetto in cui scattare una foto ricordo. Abbigliamento sportivo, macchina fotografica al collo e una mappa in mano o, per i più tecnologici, camminano senza staccare gli occhi dallo smartphone, guidati passo passo da una cartina virtuale.MORDI E FUGGIUn turismo in difficoltà, fatto da ben altri numeri rispetto a quelli degli anni precedenti che, come confermato anche dagli albergatori perugini, con picchi di mancato incasso che arrivano fino a meno il 70 per cento. A mancare il turismo internazionale, ma anche i grandi bus turistici e i numerosi congressi oltre a Umbria Jazz.Ma passeggiando per corso Vannucci è innegabile, del movimento di visitatori, per la maggior parte italiani, c’è. Vagano per la centralissima via perugina, fanno colazioni e pranzi seduti nei tanti dehors di cui l’acropoli quest’anno si è particolarmente dotata, visitano i musei ma poi, come confermano gli albergatori del centro storico e quelli della prima periferia, i turisti pernottano quasi sempre solo per una notte o, peggio ancora, si spostano in altre città umbre o nella vicina Toscana. Un turismo “mordi e fuggi” soprattutto presente presente nel fine settimana e che, come spiegano dall’acropoli lo staff dell’hotel La Rosetta, prenota oggi per domani. Il visitatore rimane nell’acropoli solo poche ore, giusto il tempo per scoprire, zaino in spalla, un assaggio di quanto di bello il capoluogo potrebbe offrire.EVENTI ACCHIAPPA TURISTIContinua, intanto, il lavoro delle associazioni che radunano le attività commerciali del centro storico e i volontari per creare eventi in grado di rivolgersi al residente, ma anche al turista. Soddisfazione dalla Confraternita del Sopramuro che, dopo la Taverna delle Taverne a cui hanno partecipato oltre 200 persone in piazza Matteotti, pensano già all’evento di giovedì. “Il meglio piatto Mangialonga Jazz” in occasione dell’anteprima di August in Jazz: cinque diversi percorsi culinari a tappe e musicisti itineranti nel Borgo Bello, piazza Matteotti, via della Viola, via dei Priori, corso Garibaldi, via Ulisse Rocchi. «A fare la differenza – spiegano dalla Confraternita - il lavoro dei volontari e dei commercianti che insieme hanno contribuito nell’organizzazione del calendario di eventi per rilanciare il centro. In questi giorni siamo stati contattati da una famiglia di Torino che voleva conoscere gli appuntamenti delle prossime settimane, per programmare al meglio una vacanza a Perugia».RADIO CITTADINAIntanto, in centro c’è fermento per l’inizio della prima radio cittadina che potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. La base della stazione radiofonica web sarà una “casetta” in via di realizzazione anche grazie al contributo dei commercianti, che verrà installata in piazza della Repubblica da dove partirà la messa in onda di musica e anche informazioni turistiche e di servizio.