Sabato 18 Marzo 2023, 00:30

Stavolta, Cristiano Lucarelli ritrova pure l'emozione di porsi qualche dubbio per l'attacco. E' una notizia, visto che per parecchie giornate la Ternana era rimasta senza punte centrali di ruolo. Colpa degli infortuni, ovviamente per gli attaccanti centrali rimasti in rosa, visto che altri erano stati ceduti a gennaio. Ora, però, il peggio è passato. Stavolta, per la partita con il Bari al Liberati di domani, l'allenatore si ritrova a disposizione sia Alfredo Donnarumma che Andrea Favilli. Attenzioni puntate soprattutto su quest'ultimo, che si è allenato in gruppo per tutta la settimana ed è pronto a rientrare. Chissà che non lo si riveda in campo, dall'inizio oppure in una frazione di partita subentrando. Quello di Favilli è un recupero importante, viste le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Attaccante dinamico, di peso, capace di inquadrare la porta, capace di far salire la squadra e pronto anche a fare a sportellate da solo in avanti con i difensori avversari. Ovviamente, quando è in condizione. Visto che viene da più di un mese di stop per infortunio muscolare, c'è da vedere come sta. Dopo la rifinitura, per Lucarelli idee più chiare sulle scelte. Ma almeno, stavolta non ha gli uomini contati e le scelte obbligate in attacco e può prendere in considerazione più possibilità. Nelle ultime giornate, tra lui e il suo predecessore Aurelio Andreazzoli, erano stati costretti da adattarsi, ma con il risultato di aver avuto un reparto sterile. Basti pensare che nessuno dei pochi gol fatti nelle ultime giornate porta la firma di un attaccante. Anthony Partipilo e Cesar Falletti, che pure sono attaccanti, non hanno la caratteristiche di punte vere e proprie. Di conseguenza, hanno un po' sofferto. Ora, però, c'è la possibilità di riavere Favilli e di valutare anche la soluzione di Donnarumma. Quest'ultimo, dopo una giornata di lavoro precauzionale a parte, ieri è tornato in gruppo. E così, divertendoci a fare un po' di toto-formazione, spuntano almeno quattro possibilità, in avanti. Poi, cosa deciderà Lucarelli si vedrà domani sulle distinte ufficiali. Una è quella di avere Favilli, che potrebbe persino fare la punta unica, con due a sostegno, come in autunno. A quel punto, fermo restando che uno dei due rifinitori sarebbe Palumbo, potrebbero giocarsi un posto Falletti e l'ex biancorosso e barese Partipilo (che a giocare contro la sua ex squadra ci tiene). La seconda ipotesi è avere un attacco a due punte con Favilli e Donarumma insieme, ma con un solo trequartista. In questo caso, sia Partipilo che Falletti partirebbero dalla panchina. C'è pure l'ipotesi di schierare uno tra Donnarumma e Favilli accanto allo stesso Partipilo, con possibile panchina per Falletti. Infine, resta la soluzione delle ultime partite, ma stavolta solo come opzione di partenza, cioè ancora Partipilo e Falletti coppia di attacco, ma Donnarumma e Favilli sarebbero pronti a subentrare in corso. Si accettano scommesse. E pensare che solo pochi giorni fa, lì davanti, era da votarsi a qualche santo.