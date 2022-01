Sferracavallo di Orvieto, donna investita da una autovettura sulla rotatoria centrale

Stava attraversando quando è stava investita da una autovettura in transito. E' successo intorno alle 13:30 di mercoledì 12 gennaio a Sferracavallo di Orvieto, sulla rotatoria centrale a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, ad una donna investita da una vettura in transito sulla rotatoria.

Sul posto la Polizia Locale e i sanitari del 118. Al momento non si conoscono le condizioni della donna né l'esatta dinamica dell'incidente. Rallentamenti al traffico da e per la zona industriale per il tempo necessario alla presa in carico della donna da parte dei sanitari e ai rilievi di rito.



(notizia in aggiornamento)