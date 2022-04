Sferracavallo di Orvieto, donna anziana investita sulle strisce pedonale. Ferita in codice rosso

Si trova ricoverata in codice rosso presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Orvieto "Santa Maria della Stella" l' anziana donna che nel pomeriggio di venerdì 29 aprile è stata investita da un'auto in transito mentre attraversava sulle strisce.

L'investimento è avvenuto all'altezza del civico 41 di via Po (Strada Provinciale 44); la donna, 80 anni, secondo quanto si apprende stava attraversando sulle strisce davanti al "ponte vecchio" quando una vettura, condotta da uomo proveniente da via Po e diretto verso Allerona, l'ha presa in pieno sbalzandola di quale metro sull'asfalto.

Immediati i soccorsi e l'arrivo della Polizia Locale che oltre alla gestione del traffico nella zona del sinistro, ha eseguito i rilievi di rito per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.