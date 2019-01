«Istiga alla droga»: nella denuncia contro Sfera Ebbasta anche il concerto a Perugia

PERUGIA - C’è anche il concerto che ha tenuto a La City il 1 settembre (la location originaria era il Gradisca Mare ma il maltempo ha convinto gli organizzatori ad affittare i locali alla Città della Domenica) tra quelli finiti nell’esposto contro Sfera Ebbasta che ha portato la Procura di Pescara a indagare il trap boy che si esibiva nella discoteca di Corinaldo dove, per la calca, sono morti cinque ragazzini e una mamma.



L’esposto è stato presentato dai senatori di Fi Lucio Malan e Massimo Mollegni, in diverse Procure italiane. Sfera Ebbasta è indagato a Pescara per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti. I senatori di Forza Italia hanno indicato anche il concerto perugino tra quelli incriminati e chiesto alla Procura di acquisire dalla Siae la scaletta della canzoni presentate da Gionata Boschetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA