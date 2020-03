Sfalci e potature, l'Asm Terni: «Servizio rinforzato e numeri verdi»

Il Servizio Igiene Ambientale di Asm Terni comunica di aver rinforzato il servizio del ritiro del verde domiciliare rendendolo più veloce e capiente. Ciò per adeguarsi alle necessità del periodo particolare che stiamo vivendo, e in considerazione della chiusura del Centri di Raccolta comunale per le disposizioni di contenimento del Covid 19.



Per prendere appuntamento si prega contattare il Numero verde all’800 215 501 (da fisso), o lo 0744 300369 (da mobile) digitando l’opzione 122. © RIPRODUZIONE RISERVATA