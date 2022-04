"Seven weeks in" è il nuovo film della regista ternana Cecilia Miniucchi a Los Angeles

TERNI Tre coppie costrette ad una convivenza forzata sotto lo stesso tetto a causa del lockdown. E che rischiano di scoppiare mandando in frantumi i loro già precari equlibri, in una girandola di trovate e di invenzioni di sceneggiatura. Il tutto servito con un cast di grandi stelle del cinema americano. E' questo il nuovo film della regista ternana Cecilia Miniucchi, dal titolo "Seven weeks in" cioè "Dentro da sette settimane", che è appena stato finito di girare negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove la Miniucchi dalla sua postazione Pc Apple, ha diretto gli attori impegnati contemporaneamente su set diversi, completamente da remoto, a causa della pandemia. Brilla ancora insomma la stella della regista Cecilia Miniucchi, figlia del celebre scultore ternano Agapito Miniucchi, autore della mega scultura in corten che è il biglietto da visita della nostra città, nella rotonda di Viale dello Stadio, e di Marisa Salvati Miniucchi, che da giovane faceva cartoni animati ed è stata un’assidua cinefila in grado di passare, il gene a sua figlia, che da anni vive e lavora a Los Angeles. Il terzo lungometraggio della Miniucchi racconta la guerra tra i sessi di tre coppie che, in un clima di costante paura e dubbio, sono obbligate a scoprire e riscoprire aspetti della loro personalità e di quella dei rispettivi partners che non avevano mai avuto la pazienza e l'opportunità di conoscere in precedenza. Si tratta di un film che abbraccia insieme due generi diversi, commedia e dramma, che negli Stati Uniti vengono uniti con un gioco di parole: “dramedy”. Con questo film la regista ternana proverà a replicare il grande successo del suo film di esordio “Expired”, che le procuro' una nomination per la Palm d’Or al Festival di Cannes, e del successivo "Idea in America", che riuni’ un altro grande cast come Cristiana Capotondi, Nick Nolte e Orlando Bloom, si inserisce con coerenza nel percorso artistico della Miniucchi, di cui rappresenta uno sviluppo ed una evoluzione armonica. La personalità artistica e cinematografica della Miniucchi si è sviluppata infatti sempre intorno all'osservazione della polarità e della conflittualità tra i due sessi, sulla falsariga del cinema della sua maestra, la grande Lina Wertmuller, che intorno alla dialettica tra Giancarlo Giannini e Mariangela Melato in “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” aveva costruito il suo più grande successo. Una polarità che Cecilia Miniucchi, come sottolineato dalla critica cinematografica americana, aveva riproposto in “Expired” nel rapporto amoroso e conflittuale tra i due protagonisti Samanta Morton e Jason Patrick, e che ora in “Seven Weeks In” viene moltiplicato per tre ed elevato al cubo, per le tre coppie che sono sul punto di scoppiare a causa della convivenza forzata determinata dalla pandemia. In “Seven Weeks In” che è prodotto da Fred Roos, il produttore dei film di Francis Ford Coppola, da Jeffrey Coulter e Carl F.Berg, Cecilia Miniucchi dirige Bob Odenkirk, uno degli attori di culto più famosi negli Stati Uniti per la sua partecipazione alla serie televisiva “Breaking Bad”e “Better Caul Saul” e Danny Huston, il fratello della famosa attrice Angelica Houston e figlio del grande regista John Huston, e Radha Mitchell, la protagonista di "Melinda e Melinda" del grande Woody Allen. Il film, che è stato girato interamente a Los Angeles, ha una particolarità che lo rende un esperimento destinato a passare alla storia del cinema perché, a causa del Covid, è stato diretto interamente da remoto dalla Miniucchi, cioè dalla sua postazione Apple del suo ufficio di Los Angeles, senza mai incontrarsi sui set con gli attori. Il film si avvale della colonna sonora del gruppo di musica elettronica “Rainforced” del musicista ternano Matteo De Santis, ex “Metropolis”, e dei contributi dell’ex chitarrista dei “Police”, il grande Andy Summers.