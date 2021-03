"Settimana nazionale di prevenzione oncologica", il Comune di Terni ospita la campagna di prevenzione della Lilt sul suo sito

Nella “Settimana della prevenzione oncologica” il Comune di Terni e la sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, vogliono ricordare a tutti i cittadini che, vivendo secondo uno stile corretto, non solo si riduce la comparsa di malattie cardiovascolari, respiratorie e neurologiche, ma si riduce la percentuale di comparsa di molte neoplasie. Quest’anno gli opuscoli prodotti dalla Lilt e contenenti informazioni sui singoli alimenti e su una dieta bilanciata non saranno distribuiti solo nelle farmacie o negli studi medici, ma verranno pubblicati sul sito "Terni Mia" nel portale del Comune di Terni, proprio per rimarcare l’ importanza che la prevenzione ha per l’ amministrazione comunale.

«Vogliamo dare un contributo alla visibilità di questa fondamentale iniziativa che la Lilt di Terni promuove da anni – afferma l’assessore alle politiche sociali Cristiano Ceccotti – e lo faremo, dato il momento di emergenza pandemica, attraverso la comunicazione e l’informazione che sarà canalizzata anche mediante il sito "Terni Mia" del Comune, nato proprio per mettere in relazione amministrazione e associazioni a favore dei cittadini. Mi preme segnalare che nell’ambulatorio della Lilt di viale Trento, medici specialisti volontari eseguono visite preventive gratuite a chiunque ne faccia richiesta. La Lilt si è anche proposta per le visite oncologiche gratuite e per le consulenze nutrizionali e psicologiche. Questa è solo una delle azioni meritorie dell’associazione per la quale noi siamo orgogliosi di fungere da cassa di risonanza e stiamo anche lavorando ad un protocollo di collaborazione che impegna il Comune in progetti ed iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini e orientare gli stili di vita con il fine di ridurre l’ incidenza dei tumori».

Nel maggio 2018 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori hanno firmato un protocollo di intesa con lo scopo di promuovere iniziative, ognuna nei campi di propria competenza, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul significato della prevenzione oncologica. Con questo termine si indicano l’insieme di attività, azioni ed interventi che è necessario promuovere per far si che venga tutelato lo stato di salute dei cittadini e si eviti l’ insorgenza di patologie oncologiche. Tutti gli studi fin qui condotti sono concordi nel confermare la sempre maggiore importanza della prevenzione al fine di ridurre l’insorgenza delle neoplasie.

APPROFONDIMENTI SANITA' Interventi chiururgici ancora sospesi, Thomas De Luca chiede un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA