Settimana mondiale del glaucoma: Uici e Usl Umbria 2 insieme per la prevenzione

Terni- Materiale informativo, visite gratuite e tutte le informazioni utili per prevenire il glaucoma, patologia che dà sintomi solo in fase avanzata, quando i danni non sono più recuperabili.Nell’ambito della settimana mondiale, da oggi a sabato 18 marzo, l’agenzia Iapb in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti organizza anche a Terni iniziative di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza per richiamare l’attenzione su questa patologia che danneggia il nervo ottico e che spesso è associata ad un aumento della pressione oculare.La sezione ternana di Uici, il 15, 16 e 17 marzo, si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: Corso Tacito, piazza Tacito e piazza del Popolo.Per tutta la settimana il dottor Marco Ilari, alle 19 e 30, parlerà del “ladro silenzioso della vista” su radio Galileo.Venerdì 17 marzo, dalle 8 alle 14, sarà possibile effettuare una visita di misurazione della vista, con campo visivo, tonometria e pachimetria presso le strutture dell’Usl Umbria2.È obbligatoria la prenotazione contattando direttamente i reparti: Ospedale Santa Maria della Stella, Orvieto, ambulatorio ortottico 0763/307325: Ospedale San Giovanni Battista, Foligno, 0742/3397046, Distretto via Bramante Usl2 Terni, 0744/204002; Ospedale San Matteo degli Infermi, Spoleto, 0743/210259.“La nostra sezione è sempre attenta alle esigenze della cittadinanza, siamo il punto di riferimento su tutta la provincia delle persone colpite da disabilità visiva da oltre 70 anni fornendo servizi a 360 gradi per i cittadini - dice il presidente di Uici Terni, Daniele Maccaglia. Ringraziamo la IAPB che ogni anno organizza e finanzia le nostre iniziative dedicate alla prevenzione.Siamo molto lieti di poter collaborare con la Usl Umbria 2 per questa iniziativa e siamo speranzosi in un rapporto sempre più proficuo al solo scopo di aiutare le persone e fare prevenzione”.