Domenica 7 Maggio 2023, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 09:05

SPOLETO - Settimana internazionale della Danza, tra alberghi pieni e 135 concorrenti, con un Gran Galà al Teatro Nuovo Menotti, si è chiuso il sipario sull'International Dance Competition Spoleto, patrocinato dal Comune e dalla Camera di Commercio. A vincere il Grand Prix Fondazione Carispo, è stata Lina Pengel (Germania) che ha conquistato anche il premio di Eleonora Abbagnato, presidente Giuria, insieme a Iladia Huseinova (Bulgaria). Per la composizione coreografica un terzo premio è andato anche alla spoletina Sara Libori. La trentunesima edizione della manifestazione, la prima post pandemia, ha visto il ritorno dei partecipanti da tutto il mondo: Cina, Estonia, America e Svizzera, Bulgaria, Germania. L'evento è stato seguito anche dai media ufficiali tedeschi. A coordinare la manifestazione, Paolo Boncompagni, general manager e la direttrice artistica, Irina Kashkova. La Giuria, oltre ad Eleonora Abbagnato era composta da Francesco Ventriglia, Paola Jorio, Renato Zanella, Clotilde Vayer e Lukas Timulak. Per il Premio della Critica la giornalista Sara Zuccari. Oltre alla vincitrice del Grand Prix, ecco tutti i premiati: Sezione Classica Gruppo A Categoria Promesse, secondo posto: Zhuoyi Zhu (CINA); primo posto Ilayda Huseinova (BUL); Sezione Classica Gruppo A Allievi: terzo posto Irene Scanavacca (ITA), terzo posto Giulia Gamba (ITA), primo posto Giorgia Mammarella (ITA); Sezione Classica Gruppo A Juniores, secondo posto Anna Lamante (ITA), primo posto Virginia D’ancona (ITA); Sezione Classica Gruppo B Categoria Promesse: secondo posto Sofia Kovalova (UKR), primo posto Maria Kovalova (UKR); Sezione Classica Gruppo B Allievi: terzo posto Gergana Sitarska (BUL), primo posto Lina Pengel (GER); Sezione Classica Gruppo B Juniores: terzo posto Nika Dubychynska (UKR), secondo posto Cintelli Elena (ITA); Sezione Classica Sezione Pas De Deux, terzo premio (maschile), Danilo Motkov (UKR); Sezione Moderna Promesse: secondo posto Vicente Teixeira (Portogallo), primo posto Ilayda Huseinova (BUL); Sezione Moderna Allievi, terzo posto Gergana Sitarska (BUL), terzo posto Sofia Pinheiro (Portogallo), secondo posto Carolina Bongini (ITA), secondo posto Sofia Pisciolini (ITA), primo posto Lina Pengel (Germania); Sezione Gruppi Juniores, terzo posto A.S.D. Cygni-Arades, primo posto Centro Studi Arte Danza; Sezione Gruppi Seniores, secondo posto Danza Armonia; Sezione Composizione Coreografica Folklore: terzo posto Xiaowei Zhou (CINA); Sezione Composizione Coreografica Moderna: terzo posto Sara Libori (ITA), Metamorphoo; seconodo posto Nicola Benedetti (ITA) La Tredicesima Apostola, primo posto Francesca Frassinelli (ITA), Inner Chant; Sezione Composizione Coreografica Urban, secondo posto Sara Spazzoni (ITA) Mrs Dynamite Premio del Presidente della Giuria: Iladia Huseinova (Bulgaria); Premio del Presidente della Giuria Lina Pengel (Germania); Premio Critica Francesca Frassinelli, Inner Chant; tre borse di Studio Fondazione “FOR Dance” Formazione Danza e Spettacolo; Grand Prix Fondazione Carispo: Lina Pengel (Germania).