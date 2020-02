© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sette chilometri contromano. Tra automobilisti spaventati che si mettono da una parte per evitare lo scontro e forze dell'ordine subito in azione per scongiurare il peggio: è successo nel pomeriggio di martedì lungo la Perugia-Ancona, tra gli svincoli di Branca e Fossato di Vico.L'allarme è arrivato direttamente dalla strada: al centralino della polizia stradale di Perugia sono giunte in pochi secondi diverse telefonate che segnalavano come l'auto in questione stesse procedendo verso Perugia lungo la carreggiata Est, cioè quella che va verso Ancona: attimi di panico tra gli automobilisti, con gli agenti della stradale che hanno immediatamente avvertito anche i carabinieri di Gubbio per un intervento d'urgenza.Intervento del quale, fortunatamente, non si è avuto bisogno dal momento che il conducente dell'auto ha abbandonato la quattro corsie al primo svincolo disponibile.