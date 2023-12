Venerdì 1 Dicembre 2023, 09:43

NARNI «Viviamo un momento storico in cui il nemico non lo puoi guardare in faccia e non lo puoi affrontare con una qualche forma di etica. Quel nemico aleggia nell'aria, entra nei cellulari, passa per il web distruggendo ogni senso di giustizia e di morale». Quando Davide Sacco, regista drammaturgo e molto altro, presenta un suo lavoro ti racconta per filo e per segno quello che sembra esserti già capitato. E soprattutto adesso, con "Sesto Potere", ti porta in una modalità che già conosci anche se non sapevi darle un nome, contenuta nel suo nuovo spettacolo interpretato da Francesco Montanari, Cristiano Caccamo, Nina Torresi e Matteo Cecchi (produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, Lvf Teatro Manini di Narni e Teatro Comunale di Sulmona "Maria Caniglia"). Uno spettacolo che sarà in turneè nazionale dal 10 dicembre con debutto al Teatro Manini di Narni, per poi arrivare a gennaio all'Ambra Jovinelli di Roma e a seguire al Teatro Nuovo di Napoli.



Dopo il quarto potere della stampa e il quinto potere della televisione, Sacco individua un sesto potere, molto piu sottile, invisibile: «Un potere da cui nessuno di noi può scappare». Si riferisce alla facilità di distruggere qualcuno sul web, attorno cui si è creata una generazione «di piragna votati a sbranare in branco il prossimo con vigliaccheria».

Sacco mette in scena un ricatto: tre ragazzi vengono pagati da un partito estremista per inventare fake news e manipolare le elezioni politiche imminenti. La notte prima del silenzio elettorale, un noto conduttore televisivo (Francesco Montanari) intervista il vicesegretario del partito per cui lavorano i ragazzi, mettendolo in difficoltà e facendogli fare una pessima figura davanti a tutto il Paese.

I ragazzi stanno casualmente assistendo alla diretta e, preoccupati che questo possa compromettere il loro lavoro, decidono che non creeranno più fake news contro il partito avversario, ma che diffameranno direttamente il conduttore televisivo. Da quel momento la situazione inizia a degenerare.

«Odio, denaro, vendetta sono i tre capitoli che racchiudono i temi centrali di questo spettacolo. La trama è tristemente attuale. Politica, fake news, manipolazione».

