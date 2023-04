Sesso di gruppo e cocaina: la fidanzata lo denuncia

PERUGIA - Una notte a tutto sesso, alcol e droghe. Ma il peggio arriva al ritorno a casa, con la denuncia della fidanzata. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti nei pressi di un’abitazione del capoluogo per un’animata lite tra una coppia.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha riferito di aver litigato con il compagno – successivamente identificato quale cittadino italiano, classe 1980 – che, dopo essersi allontanato dall’abitazione per andare in un pubblico esercizio della zona, era rincasato dopo quattro ore portando con sé della sostanza stupefacente.

Sentito dai poliziotti, l’uomo ha confermato l’accaduto raccontando di essere stato avvicinato da due donne che dopo, averlo invitato ad andare ad una festa nella loro abitazione, lo avevano coinvolto – unitamente ad altre persone – in un rapporto sessuale di gruppo.

Al termine, il 42enne, dopo aver acquistato della droga, in stato di alterazione psicomotoria dovuta all’abuso di alcool e stupefacenti, era tornato a casa scatenando l’ira della compagna che aveva deciso di informare la Polizia di Stato.

Gli agenti, a quel punto, dopo aver accompagnato l’uomo in Questura per gli accertamenti di rito, lo hanno sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.