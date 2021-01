Servizio Civile presso la Caritas diocesana di Orvieto-Todi, bando per un posto a Orvieto

La Caritas diocesana di Orvieto-Todi, lunedì 7 gennaio, ha riaperto le iscrizioni al Servizio Civile per l’anno 2021 comunicando la disponibilità di 4 posti, 3 presso la Caritas di Todi e 1 presso la Caritas di Orvieto.

Possono presentare la domanda - è possibile candidarsi fino alle ore 14.00 dell'8 febbraio 2021 - i giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 solo nel caso di coloro che avessero iniziato il servizio all’inizio dell’anno e poi sospeso a causa del Covid). "La domanda - fanno sapere dalla Diocesi - può essere presentata solo online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Inoltre i candidati devono essere muniti di identità digitale per poter accedere alla piattaforma."

"Tutti i progetti - spiegano dalla Diocesi - hanno durata complessiva di 12 mesi (non è ancora possibile indicare il periodo di avvio), con attività di 25 ore settimanali per 6 giorni a settimana. La minore opportunità della difficoltà economica prevede un Isee inferiore ai 10.000€ ed il numero minimo di volontari è obbligatorio.

Per poter partecipare al bando, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

– aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

– non aver riportato condanne.

Non possono invece presentare domanda i giovani che:

– appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

– abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;

– intrattengano, all’atto della pubblicazione del bando, rapporti di lavoro/collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente titolare del progetto, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a 3 mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Per qualsiasi richiesta o informazione è possibile contattare la Caritas di Todi al numero 075 8942809.

