Servizio civile, 4 nuovi posti a disposizione presso la Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia

TERNI Si aprono 4 posti per il servizio civile presso la Caritas diocesana di Terni - Narni - Amelia, un’occasione per mettersi alla prova, imparare e dare, al servizio delle persone più bisognose. Due dei posti sono disponibili per aiutare alla mensa dei poveri «San Valentino», nell’ambito del progetto «Prima gli ultimi - Umbria», sei giorni a settimana, mentre gli altri riguardano il Centro d’Ascolto della Caritas, cinque giorni a settimana, e sono inseriti nel progetto «Futuro in ascolto - Umbria». L’intera durata dell’attività è un anno, ed è previsto un contributo mensile di 444,30 euro per 25 ore a settimana. «È un’esperienza di vita per i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano arricchire il proprio bagaglio personale», spiegano dalla diocesi.

È possibile inviare la domanda per diventare operatori volontari sul sito ufficiale del servizio civile entro le ore 14 del 10 febbraio, ricordando di inserire gli appositi codici: 181225 per la sede della mensa, 181227 per il centro d’ascolto.