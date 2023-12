Domenica 10 Dicembre 2023, 07:30

PERUGIA Fortissimamente. Non c’è altra strada che quella delle vittorie per il Perugia che nutre ambizioni di rimonta sul primo posto. Ecco perché la tappa odierna (stadio Curi, fischio d’inizio alle 16,15) con la Vis Pesaro non va sottovalutata.

Lo sa Francesco Baldini, che ha grande fiducia nel suo gruppo del quale conosce difetti (forse uno solo) e pregi (tanti). «Dobbiamo scendere in campo solo per vincere – ha spiegato alla vigilia del posticipo di giornata - avremo Matos ma non Vazquez, non é ancora al 100 per 100 e tornerà la prossima settimana, come Giunti che ha preso una botta in Primavera».

I giochi d’altro canto sono chiari. «La nostra missione é duplice, accorciare la classifica è alzare la media punti per arrivare a 2 a partita. Recuperiamo Seghetti al 100 per 100, ho fatto i complimenti a Lisi e Torrasi che si sono fatti trovare pronti. Ho parlato con Acella e i centrocampisti per fargli capire l’importanza di chi sta fuori e alza il livello degli allenamenti. Lì nel mezzo ho giocatori che mi fanno stare tranquillo. Abbiamo dato minuti a Dell’Orco». Che può tornare a gara in corso.

Il Perugia dovrebbe confermare l’assetto (4-3-3) rispolverato a Olbia. «Le tre punte? Mi può venire la voglia di giocare con un trequartista o due stretti dietro una sola punta – è la risposta sincera - ma è assodato che il Perugia è più aggressivo e copre meglio gli spazi con un certo modulo».

Quanto alla Vis Pesaro: «Dovremo fare attenzione all’inizio - dice Baldini - loro partono spesso forte. Hanno questo centravanti di 1,97 (Sylla, già 5 reti all’attivo, ndr) sul quale giocano sempre in verticale per le spizzate, non a caso hanno fatto 9 gol su 14 di testa. Hanno gente d’esperienza che specie in avvio sa metterti in difficoltà. L’approccio sarà fondamentale. Dovremo stare corti e fare il nostro gioco».

Non sbagliare rappresenta la differenza tra una stagione di vertice e l’anonimato. «Sinora alla squadra do un voto alto. Per la compattezza che hanno saputo trovare nonostante le difficoltà iniziali e in breve tempo. Abbiamo la determinazione di fare un torneo da protagonisti, ci sono cose da migliorare come la fase realizzativa ed é lì che lavoriamo, visto che la fase di non possesso é ok. Abbiamo 10 punti di distacco ma vogliamo restare a tutti i costi agganciati per svoltare nel ritorno. I ragazzi vogliono qualcosa di importante. Poi se il Cesena le vincerà tutte, faremo i complimenti».

LE FORMAZIONI

Out Vazquez, torna Matos che stavolta dovrebbe però partire dalla panchina, al centro del tridente nel 4-3-3 ci dovrebbe essere Seghetti con Ricci e Lisi larghi ai lati e Santoro a centrocampo con il rientrante Iannoni e Bartolomei. Sulle fasce soliti ballottaggi (favoriti Mezzoni e Bozzolan). Nella Vis Pesaro mancherà Neri e c’è Valdifiori acciaccato che dovrebbe partire dalla panchina. Banchieri pronto a schierare Sylla davanti all’ex Empoli Pucciarelli e l’americano de Vries. Ieri intanto la società ha annunciato la rescissione consensuale con il giovane Younes Ebnoutalib, che in settimana si è infortunato.