«Impegno corale per salvare la Camera di Commercio di Terni»: l'appello di Monia Santini al presidente della Provincia

La consigliera provinciale di Fratelli d’Italia, Monia Santini, ha inviato una lettera aperta al presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, sulla vicenda della Camera di Commercio di Terni.

«Alla luce della buona iniziativa da lei intrapresa con un documento inviato all’attenzione del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli - scrive nella missiva la Santini - nel tentativo di sensibilizzare il ministero competente sulla situazione locale relativa all’articolo 59 del Decreto di Agosto, che prevede l’accelerazione dei processi di fusione degli enti camerali, e non solo, ma anche relativamente alla proposta di emendamento che ne prevedrebbe il commissariamento qualora non si accorpassero entro il termine stabilito, in qualità di consigliere provinciale, sono a stimolare un’iniziativa corale che metta a confronto e coinvolga tutte le realtà possibili per far fronte comune effettivo e fattivo sull’argomento».

«Per poter tentare con forza di contrastare il provvedimento preso dal Governo che non tiene affatto conto dei singoli contesti locali - sottolinea Monia Santini - penalizzando realtà di valore come la nostra Camera di Commercio, occorre che si faccia fronte comune tra i sindaci di tutti i Comuni della provincia di Terni facenti parte dell’Assemblea dei Sindaci, la Provincia di Terni, la Regione e i parlamentari umbri, che si incontrino in un contesto unico e contemporaneo unitamente al presidente della Camera di Commercio di Terni, per poter mettere in campo le giuste energie e poter concretizzare proposte alternative o integrative con modalità possibili ed immediate, evitando singole e sporadiche iniziative di partito o altro che disperdono inutilmente attenzione ed energie senza perseguire un fine unico».

«Certissima del fatto che singolarmente i vari enti o istituzioni o partiti si stiano muovendo al riguardo - aggiunge la consigliera - suggerisco e auspico da parte del presidente Lattanti un’iniziativa di chiamata a raccolta di tutte le realtà utili alla causa, con l’auspicio che almeno in questo modo si possa sollecitare una presa in esame del problema da parte del ministero di competenza».

