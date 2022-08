Serie D, Orvietana a gonfie vele anche in 10. Battuto il Follonica va avanti in Coppa Italia

L'Orvietana di Gianfranco Ciccone strappa il pass per il turno successivo in Coppa Italia. A portare avanti i biancorossi nella trasferta di Follonica sono le tre reti di Jarizi, e la doppietta di Tomassini.

Buona prova della squadra di Orvieto che nel finale agguanta la vittoria in 10 dopo l'espulsione di Sush per doppia ammonizione.

Ora testa al campionato: sabato 3 settembre, alle 15:30, al "Muzi" di Orvieto arriva l'Arezzo per la prima giornata di andata del campionato.

FOLLONICA GAVORRANO - ORVIETANA 2-3

FOLLONICA: Ombra, Fremura, Origlio, Khribech (77’ Mugelli), Lorusso (85’ Discepolo), Battistelli (50’ Menghi), Macchi, Barlettani, Diana, Marcheggiani, Lepri (45’ Polo). A disp.: Turini, Vecchi, Del Rosso, Cerrato, Giunta. All. Bonura.

ORVIETANA CALCIO: Rossi, Biancalana, Jarizi (60’ Omohonria), Borgo, Ricci, Sush, Proietti (83’ Guinazu), Rinaldi (60’ Carletti, 89’ Spinelli), Tommasini, Bracaletti (67’ Di Natale), Nicodemo. A disp.: Bracaj, Lanzi, Guazzaroni, Albani, Spinelli. All.: Ciccone.

ARBITRO: Adriamelo di Roma (Calce di Cassino, Elisino di Ostia Lido)

RETI: 17’ Khribech (FG), 36’ Jarizi (Or), 43’ Tommasini (Or), 59’ Polo (FG), 93’ Tomassini (Or).

NOTE: Recupero: pt 2’, st 4’. Ammoniti: Lepri, Omohonria, Discepolo. Espulso: Sush (doppia ammonizione).