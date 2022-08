Serie D. Doppia variazione di data e orario per l'Orvietana in Coppa e Campionato

Doppia variazione di data e orario per le prossime due gare dell'Orvietana Calcio. Per quanto riguarda la gara di Coppa Italia di Serie D del 1° turno, Follonica Gavorrano - Orvietana, si giocherà a Follonica domenica 28 agosto alle 15:00 (la gara si svolgerà a porte chiuse a causa della momentanea non omologazione dell’impianto di Follonica).

Mentre il debutto in campionato con la prima giornata di andata vedrà l'Orvietana protagonista dell'anticipo: Orvietana - Arezzo si giocherà infatti al "Muzi" di Orvieto sabato 3 settembre alle 15:30.