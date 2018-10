Rivoluzione in serie B, si torna a 22 squadre: il Tar reintegra Ternana, Novara e Vercelli

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia di essere rivoluzionato il campionato di serie B dopo sette giornate dall'inzio della stagione. La prima sezione del Tar Lazio ha accolto il ricorso della Ternana contro la modifica delle norme Noif che avevano comportato la riduzione da 22 a 19 squadre del format della Serie B e soprattutto bloccato i ripescaggi del club umbro al Tar.La sentenza è stata la prima dopo il decreto legge voluto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giorgetti che ha spostato tutti i contenziosi sportivi al tribunale amministrativo. Insieme alla Ternana sono andati a giudizio anche Siena, Novara e Pro Vercelli. Ora la Figc dovrà disporre o meno il reintegro in B degli umbri che hanno già disputato cinque gare nel campionato di Serie C.La Ternana ha chiesto e ottenuto la sospensione della gara di questa sera contro il Rimini ed il reintegro della squadra in serie B. «Il nuovo presidente Gabriele Gravina - ha detto il presidente della Ternana Stefano Ranucci - è stato chiaro prima di essere eletto. In caso di sentenza favorevole del Tar ha promesso che avrebbe reintegrato la Ternana, riportando il campionato a 22 squadre. Quindi spero che ora non cambi posizione»