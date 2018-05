Il Perugia sconfitto a Bari: 3-1

BARI - Il Perugia esce sconfitto dal San Nicola con un netto 3-1. I pugliesi di Fabio Grosso segnano al 38' del primo tempo con Gyomber e poi raddoppiano alla mezz'ora della ripresa con Andrada. Il Grifo prova a riaprirla a 4' dal termine con Diamani, ma Floro Flores la chiude con il terzo gol per la squadra di casa.



BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Gyomber, Empereur, Balkovec; Busellato, Basha, Iocolano; Andrada (89'Diakite'), Improta (68' Floro Flores), Cisse (88' Brienza).

A disposizione: Berardi, De Lucia, Oikonomou, D'Elia, Petriccione, Kozak, Galano, Anderson, Tello.

All. Fabio Grosso

PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Belmonte, Magnani (46' Gonzalez); Mustacchio, Gustafson, Colombatto (78' Germoni), Buonaiuto, Pajac (63' Terrani); Diamanti, Di Carmine.

A disposizione: Nocchi, Santopadre, Zanon, Gonzalez, Achy Boyou, Bianco, Terrani, Kouan, Germoni.

All. Roberto Breda.

ARBITRO: Sacchi di Macerata

RETI: 38' Gyomber, 29'st Andrada, 46'st Floro Flores, 41'st Diamanti



Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA