Domenica 11 Settembre 2022, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 08:05

PERUGIA Alla quinta giornata, ecco il Perugia. C’è voluta la paura di ritrovarsi nelle sabbie mobili per dare la sferzata alla squadra biancorossa, che ad onor del vero in occasione della prima vittoria in campionato ottenuta (1-0) sull’Ascoli al ‘Curi’, ha finalmente giocato… da squadra di Castori. Ma non per la paura dell’ultimo posto che ora non c’è più, ci mancherebbe. La verità è che con l’innesto dell’esperto Bartolomei a centrocampo, il Perugia ha trovato d’incanto gli equilibri e le distanze per giocare finalmente da squadra, chiudendosi con grinta e precisione e ripartendo in velocità come vuole il tecnico di San Severino, anche grazie ad una contemporanea, indubitabile crescita atletica. Ne è scaturita una prestazione gagliarda: nel primo tempo i grifoni sono partiti all’assalto pur tra qualche titubanza, provando subito a schiacciare l’Ascoli degli ex. Casasola (forse il migliore) sulla destra ha suonato la carica e imbeccato Di Carmine (7’) che sul più bello si è fatto anticipare da Botteghin. I bianconeri, ad un solo punto dalla vetta e trascinati da più di mille tifosi, hanno subito replicato: Bidaoui ha trovato le manone di Gori (8’) ma anche un Perugia molto più concentrato rispetto alle prime, sciagurate uscite. Santoro (15’) si è fatto a sua volta anticipare davanti a Baumann dopo uno scambio Casasola-Luperini, mentre sula sinistra si verificava la crescita esponenziale del colombiano Paz, un giovane tosto e dal sicuro avvenire, capace di chiudere da terzino e volare da attaccante. E così, dopo la bellissima imbucata di Luperini che ha messo ancora Di Carmine solo davanti a Baumann (il sinistro dell'attaccante a colpo sicuro è uscito a fil di palo: occasione gigante), per scongiurare l’ansia da prestazione ci voleva una bella boccata d’ossigeno. Gori (40’) ha fatto di nuovo il suo, stavolta su Gondo che era stato bravo a beffare Curado. Dall’altra parte Baumann (42’) invece nulla ha potuto quando Casasola ha rimesso un gran pallone dalla trequarti e Strizzolo ha pensato bene di colpirlo al volo col piattone mancino, inventando un gol da cineteca. Che ha cambiato il morale dei grifoni, improvvisamente in fiducia da quel momento in avanti e capaci di chiudere tutti gli spazzi mortificando la reazione degli ospiti. Nella ripresa Bucchi ha giocato la carta Dionisi per Falzerano e Castori ha invece pensato a chiudere la saracinesca inserendo Kouan per Strizzolo alle spalle di Di Carmine (poi di Melchiorri), con l’obiettivo di disturbare Buchel, la fonte del gioco bianconero. L’Ascoli ha tenuto il pallino con sterile costanza, nel tabellino zero occasioni ospiti e invece ci sono scappate parecchie ripartenze negli spazi fallite per imprecisione e che potevano avere miglior sorte. Eccolo, il Perugia auspicato in estate, arrivato proprio in tempo alla vigilia del derby. Benvenuto, meglio tardi che mai.

PERUGIA (3-5-2): Gori 6,5; Sgarbi 6,5, Curado 6, Dell’Orco 6,5; Casasola 7, Luperini 6, Bartolomei 7, Santoro 6 (26’ st Iannoni 6,5), Paz 6,5; Strizzolo 7 (1’ st Kouan 6), Di Carmine 6 (26’ st Melchiorri 6). A disp. Furlan, Rosi, Righetti, Vulikic, Angella, Vulic, Olivieri, Di Serio. All. Castori 6,5

ASCOLI (4-3-3): Baumann 6,5; Donati 5,5 (31’ st Adjapong 5,5), Botteghin 6, Bellusci 5,5, Falasco 5,5; Collocolo 6 (31’ st Lungoyi sv), Buchel 6,5 (18’ st Giovane sv), Eramo 6,5; Falzerano 5,5 (1’ st Dionisi 5,5), Gondo 6, Bidaoui 6 (18’ st Mendes 5,5). A disp. Guarna, Bolletta, Giordano, Quaranta, Salvi, Fontana. All. Savini 6 (Bucchi squalificato)

Arbitro: Piccinini di Forlì 6

Reti: 42’ Strizzolo

Note. Spettatori 5680 (abbonati 1668) di cui 1086 ascolani nel settore ospiti; ammoniti Bartolomei, Paz (P), Bellusci, Donati, Giovane, Eramo (A). Calci d'angolo 7-2 Perugia; rec. 1’ e 4'.