Derby, tra Perugia e Ternana 2-1 dopo 45' LA DIRETTA

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Breda sceglie Buonaiuto in mediana e De Canio manda in campo Statella sulla fascia sinistra dal primo minuto.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

42' LA TERNANA ACCORCIA LE DISTANZE. TREMOLADA IMBECCATO DA CARRETTA BUCA LA DIFESA DEL PERUGIA E DAL LIMITE BATTE LEALI: 2-1

39' Perugia a caccia del colpo del ko: Gustafson esce palla al piede da un triangolo con Mustacchio e offre a Di Carmine, Sala arriva prima.

34' RADDOPPIO PERUGIA: BUONAIUTO AFFONDA A DESTRA, CERRI PROVA LA GIRATA E DI CARMINE DALL'ALTRA PARTE DELL'AREA DI RIGORE ARRIVA PUNTUALE ALL'APPUNTAMENTO: 2-0 PER IL PERUGIA

33' PARTITA INTERROTTA PER UN PETARDO LANCIATO DAI TIFOSI DEL PERUGIA, DALLA CRUVA NORD, CHE COSTRINGE LEALI A TERRA. TENSIONE IN CURVA.

32' Il Perugia galvanizzato dal vantaggio prova a spingere.

28' GRIFO GOL. BUONAIUTO OFFRE A TERRANI CHE SULLA FASCIA PUNTA, SALTA VALJENT E TROVA IL PERTUGIO PER IL CROSS. DI CARMINE SUL SECONDO PALO DI TESTA INSACCA. PERUGIA 1 TERNANA 0

25' Ternana più intraprendente. Defendi affonda a tutta destra e crossa. Leali ci arriva con i guantoni e subisce una carica.

22' Ecco il Perugia: Terrani da sinistra si accentra e prova il destro a giro. Sala vola a deviare in angolo

20' Buonaiuto prova il coast to coast, fermato, le fere guadagano un calcio d'angolo sulla ripartenza

18' Ancora Ternana pericolosa. Mustacchio non libera l'area sugli sviluppo di una punizione, la sfera arriva Statella: esterno della rete

16' Squadre molto ordinate tatticamente che aspettano l'occasione per colpire

12' Occasione Ternana Belmonte per Bianco impreciso, Montalto ruba palla e spara a fil di palo

11' Bianco tampona Paolucci, La Penna è attento: puntizione

7' La Ternana replica con una stoccata dal limite di Tremolada: alto

6' Di Carmine ruba palla a Favalli, per La Penna è fallo dell'attaccante biancorosso

1' Bello il duello a sulla corsia destra del Perugia tra Mustacchio e Statella



IL TABELLINO

PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Belmonte; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Terrani; Cerri, Di Carmine.

A disposizione: Nocchi, Santopadre, Zanon, Pajac, Achy, Dellafiore, Kouan, Germoni,Diamanti. All. Breda.

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Valjent, Gasparetto, Favalli; Defendi, Paolucci, Signori, Statella; Tremolada; Montalto, Carretta.

A disposizione: Plizzari, Bleve, Signorini, Angiulli, Varone, Piovaccari, Finotto, Ferretti, Repossi, Rigione, Zanon, Bordin. All. De Canio

ARBITRO: La Penna di Roma 1 (Cecconi, Raspollini; quarto uomo Marini)

RETI: Di Carmine, 28' e 34'.

NOTE Ammoniti: Volta



Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50



