Perugia-Goretti, altro che addio: rinnovo «con estrema soddisfazione». Ora caccia al tecnico: a giorni colloquio con Nesta

PERUGIA - Altro che addio. «La Società AC Perugia Calcio comunica con estrema soddisfazione da entrambe le parti di aver prolungato per un ulteriore anno (sino al 30 giugno 2020) il rapporto contrattuale con il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti».



Insomma, a pochissime ore dalla tremenda delusione di domenica sera a Venezia (con la nuova uscita al primo turno dei playoff per andare in serie A), il presidente Santopadre rimette in moto il Grifo e lo fa confermando il direttore tecnico perugino, autore in questi anni della costruzione di squadre sempre competitive pur non potendo contare su budget da sceicchi. Squadre cui alla fine, lo dicono i risultati, è sempre purtroppo mancato qualcosa per essere realmente vincenti, ma la bontà del lavoro di Goretti è sotto gli occhi di tutti.



Al punto che fino a martedì sera sembrava quasi certo l'addio di Goretti al Grifo, vista la corte serrata che Verona (appena retrocesso dalla A) e Spezia gli avrebbero fatto. Alla fine probabilmente ha prevalso il cuore e la voglia di rifarsi dopo una stagione difficilissima, tra picchi elevati di gioco e risultati e crisi profonde. Il compito di Goretti, Pizzimenti e Santopadre non sarà facile: c'è una tifoseria arrabbiata da riconquistare e una squadra sui cui mettere le mani, nonostante tanti giocatori di proprietà e un'ossatura buona.



Prima di tutto però c'è la questione tecnico: il primo colloquio molto probabilmente sarà a brevssimo giro di posta con Alessandro Nesta, che pare in pole position ma non è detto possano esserci alternative che Goretti abbia già individuato.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA