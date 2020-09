Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Serate d’estate a San Venanzo” con uno spettacolo teatrale "La Commedia -unpodiquiunpodiquaunpodila" della Filodrammatica Marscianese e la presentazione del libro "Trentasei" di Luca Gatti, che vedrà la partecipazione del giornalista Riccardo Cucchi. Sono questi gli ultimi due eventi in programma, rispettivamente venerdì 4 e giovedì 10 settembre a partire dalle ore 21, presso i giardini comunali di Villa Faina. Il cartellone promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di San Venanzo, si è aperto ad inizio agosto con quattro serate di musica, cinema e spettacoli (nel rispetto delle normative anti Covid-19) e sta proseguendo con successo in questa anomala estate 2020, in cui tutte le manifestazioni storiche non si sono potute svolgere.

Il prossimo appuntamento è quello in programma per venerdì 4 con lo spettacolo teatrale messo in scena dalla Filodrammatica Marscianese che ha come unica pretesa quella di divertire, smorzare i toni in questi tempi di dialoghi difficili e di comunicazioni distillate. «Teatro nel teatro, dunque, ma nulla di pirandelliano - dicono dalla Filodrammatica - la matrioska scenica è impercettibile, lo sguardo cade su altro. Gli attori spunteranno come funghi, gli spettatori verranno annaffiati a secchiate di leggerezza. La Commedia è quello di cui abbiamo bisogno, ché la risata è contagiosa come lo sbadiglio, anzi, speriamo di più».

Giovedì 10 settembre è invece la volta della presentazione del volume "Trentasei" di Luca Gatti. Scegliere da che parte stare quando il cambiamento si trasforma in ideologia senza progetto: il primo libro di Luca Gatti, "Trentasei", è una storia ambientata tra il 1900 e il 1936, con protagonisti dei giovani ragazzi che diventeranno reduci di guerra e infine politici. «In modi differenti si troveranno ad affrontare il passaggio dalla Belle Époque al fascismo, assecondando le proprie convinzioni e assistendo ai cambiamenti radicali di amici e conoscenti. Sarà Bixio, un aspirante paroliere, a raccontare queste vicende e soprattutto la storia del suo amico Mario Angeloni, repubblicano e antifascista, che vivrà gli anni delle lotte, delle aggressioni, degli omicidi e delle persecuzioni da protagonista assoluto, diventando il primo comandante italiano della Resistenza. Il primo comandante della guerra di liberazione dal fascismo».

