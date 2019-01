PERUGIA - Anas dalle 14 di mercoledì ha dato aavvio alle operazioni di chiusura della strada statale 3bis «Tiberina» (E45), in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Canili e Valsavignone, in corrispondenza del confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena, a pcohi chilometri dal tratto umbro, a seguito del sequestro preventivo del viadotto «Puleto» nel comune di Pieve Santo Stefano, disposto suordine della Procura della Repubblica di Arezzo.

Anas sta gfornendo in queste ore ai periti della Procura tutti gli elementi conoscitivi tecnici sul viadotto Puleto, per rappresentare al meglio le condizioni dell'infrastruttura e i lavori di manutenzione già avviati a dicembre, al fine di consentire una veloce riapertura al traffico ed evitare gravi disagi alla circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA