Terni, altro sequestro di droga: un chilo e mezzo tra eroina e cocaina nascosto in un valigia sul treno

Sequestrato un chilo e mezzo di droga dalla polfer di Terni sul treno regionale Roma-Perugia. Solo ieri la polizia aveva sequestrato altri cinque chili di droga destinati a Terni durante una serie di controlli.

La pattuglia della Polizia Ferroviaria del Posto Polfer di Terni, in servizio a bordo del convoglio ha notato un viaggiatore che alla vista dei poliziotti, ha tentato di nascondere un involucro all’interno del bagaglio a mano.

Insospettiti, gli Agenti della Polfer, hanno approfondito il controllo e, all’interno della valigia dell’uomo, un 27enne nigeriano, senza fissa dimora, hanno rinvenuto dapprima un pacchetto contenente circa 7.000 euro in contanti, poi numerosi ovuli di cellophane di sostanza stupefacente, suddivisa tra eroina e cocaina per un peso complessivo di circa un chilo e mezzo, riposti in una scatola metallica destinata, in origine e sotto forma di confezione regalo, a contenere una bottiglia di una famosa marca di liquori.

Al giovane straniero, accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Terni, sono stati sequestrati, inoltre, due telefoni cellulari e altro materiale ora al vaglio degli inquirenti.

Dopo la convalida dell’arresto il 27enne è stato associato presso l’Istituto di Pena di Terni.

